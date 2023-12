PMs da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco fazem operação contra crime organizado nas fronteiras

As Polícias Militares da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco deram início em conjunto, nesta sexta-feira (1), à ‘Operação Tríplice Divisa’ para combater o crime organizado que utiliza das rotas entre os estados do Nordeste. Ações em conjunto serão realizadas por tempo indeterminado para conter crimes contra a vida, instituições financeiras e o tráfico interestadual de drogas.



As ações integradas acontecem por meio do trabalho de equipes do Comando de Policiamento Regional (CPR) Nordeste, 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso), Rondas Especiais (Rondesp) Nordeste, da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (CIPM/Petrolândia), e dos 4º e 9º BPMs(Delmiro Gouveia e Canindé do São Francisco) de Alagoas e Sergipe, respectivamente.