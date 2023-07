PMs que participaram de ação que deixou menino morto em Portão são afastados das ruas

Os policiais militares envolvidos na ação que terminou com a morte do garoto Gabriel Conceição, de 10 anos, em Portão, Lauro de Freitas, foram afastados das ruas enquanto o caso é apurado. As armas usadas por eles foram recolhidas. Essas foram algumas medidas anunciadas pelo secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, que se reuniu na manhã desta terça-feira (25) com familiares do menino.



Participaram da reunião a mãe de Gabriel, Samile de Souza Costa, o tio, Rauan Souza, a avó Selma Santana de Souza, e a tia, Noemia de Oliveira dos Santos, acompanhados por uma advogada. Do lado do Estado, estavam presentes ainda o subsecretário Marcel de Oliveira, o chefe de gabinete, Nelson Gaspar, o Corregedor-Geral da SSP, Antonio Sérgio dos Anjos Mendes, e o comandante Regional de Policiamento da RMS, coronel Antônio Carlos da Silva Magalhães. O secretário da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública de Lauro de Freitas, Olinto Borri, também acompanhou a reunião.