Polícia apreende 14 kg de cocaína em veículo dentro de oficina

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) apreenderam, nesta sexta-feira (30), quase 14 kg de cocaína dentro de um carro que estava sendo monitorado pelos policiais da unidade. O automóvel estava em uma oficina mecânica em Cajazeiras IV.



As investigações da DRFRV apontam que o carro foi utilizado em vários assaltos em Salvador nos últimos meses. Com o monitoramento e diante da suspeita de que o veículo estava na oficina, as equipes estiveram no local e encontraram a droga.