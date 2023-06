Polícia apreende 4 kg de cocaína que seriam vendidos no São João

Os 4 kg localizados após as investigações do Depin seriam misturados a outras substâncias e transformados em 8 kg. Crédito: Heackel Dias

A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta quinta-feira (22), 4 kg de cocaína com alto grau de pureza. De acordo com as investigações, a droga, que foi localizada em um trecho da BR-407 pertencente a Senhor do Bonfim, no centro-norte baiano, seria vendida no São João do município.



A droga estava acondicionada em uma caixa de papelão e recoberta por sacos plásticos. Um homem, que recolheria a droga, fugiu ao perceber a aproximação dos policiais civis.

De acordo com as informações colhidas pelo Depin, o produto seria transformado em 8 kg, após misturas com outras substâncias. O delegado Felipe Néri, da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), destaca o prejuízo sofrido pelo grupo criminoso. "Como a cocaína é pura, eles iam dobrar e poderiam faturar em torno de R$ 250 mil", explicou.