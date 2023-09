Polícia apreende 40 quilos de maconha em Itabuna

Cerca de 40 quilos de maconha foram apreendidos, na noite deste sábado (23), por equipes do 15° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Itabuna). O homem que fingia atuar como motorista de aplicativo para transportar a droga foi preso em flagrante.



Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Robson Farias, os policiais empregados na Operação Garra de Arquimedes monitoravam a estrada que liga as cidades de Itabuna e Buerarema.



As equipes abordaram um veículo Cross Fox vermelho e encontraram os tabletes prensados da erva. Uma balança e dois aparelhos celulares também foram apreendidos.