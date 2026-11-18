CRIMINALIDADE

Polícia apreende cinco fuzis e 2,5 mil munições em menos de 24h na Bahia

Quatro suspeitos também foram presos após troca de tiros com equipes policiais

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:08

Polícia apreende cinco fuzis e 2,5 mil munições em menos de 24h na Bahia Crédito: Divulgação SSP

Cinco fuzis e 2.500 munições foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira (18), durante uma operação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Porto Seguro, das polícias Militar e Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, na Bahia. A ocorrência foi registrada em menos de 24 horas e terminou com cinco suspeitos presos.

A ação foi resultado de um trabalho de inteligência das forças de segurança. Os suspeitos foram identificados em um trevo da BA-262, na região de Uruçuca, mas desobedeceram à ordem de parada dos policiais e atiraram contra as equipes. Em seguida, tentaram fugir pela BR-101.

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Na rodovia federal, os cinco foram interceptados e capturados. Um dos suspeitos ficou ferido durante a ocorrência e foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde permanece internado. Os outros quatro não tiveram ferimentos.

Os presos e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Itabuna. Além dos cinco fuzis de calibre 5,56 e das 2.500 munições, os policiais também apreenderam pouco mais de R$ 1 mil.