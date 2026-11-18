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Esther Morais
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:08
Cinco fuzis e 2.500 munições foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira (18), durante uma operação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Porto Seguro, das polícias Militar e Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, na Bahia. A ocorrência foi registrada em menos de 24 horas e terminou com cinco suspeitos presos.
A ação foi resultado de um trabalho de inteligência das forças de segurança. Os suspeitos foram identificados em um trevo da BA-262, na região de Uruçuca, mas desobedeceram à ordem de parada dos policiais e atiraram contra as equipes. Em seguida, tentaram fugir pela BR-101.
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Na rodovia federal, os cinco foram interceptados e capturados. Um dos suspeitos ficou ferido durante a ocorrência e foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde permanece internado. Os outros quatro não tiveram ferimentos.
Os presos e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Itabuna. Além dos cinco fuzis de calibre 5,56 e das 2.500 munições, os policiais também apreenderam pouco mais de R$ 1 mil.
O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou a integração entre as forças policiais e afirmou que o estado se aproxima da marca de 30 mil armas de fogo retiradas das mãos de criminosos em pouco mais de três anos.