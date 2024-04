TRÁFICO DE DROGAS

Polícia apreende cocaína avaliada em mais de R$ 800 mil com destino a Juazeiro

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente quatro quilos de Cloridrato Cocaína e um quilo de Pasta Base de Cocaína. A droga tinha como destino a cidade de Juazeiro, no norte da Bahia e poderia render mais de R$ 800 mil aos traficantes, caso fosse comercializada.

A apreensão foi realizada durante uma ação de combate ao crime, no quilômetro 871 da BR-381, no município de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais. A droga foi apreendida, na tarde de quarta-feira (10), após abordagem de um ônibus interestadual que saiu de São Paulo.