Polícia apreende drogas em Itinga, Bahia

Dois homens foram presos com drogas em Itinga, município de Lauro de Freitas, na manhã deste domingo (24). Um dos suspeitos tentou fugir da abordagem ao descer do veículo e correr, mas foi alcançado pela polícia. Com eles foram encontrados 23 porções de maconha e 35 pinos de cocaína.



Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), policiais militares do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO) realizavam patrulhamento quando avistaram um carro com três ocupantes. Um dos passageiros mandou o motorista acelerar ao ver a equipe policial.