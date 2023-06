Polícia apreende mais de 10 armas com investigado por ameaça na Bahia

Armas foram apreendidas na casa de um homem investigador por ameaçar de morte um ex-servidor municipal em Mutuípe, na Bahia, na quinta-feira (29). Foram encontrados no local dez espingardas de fabricação caseira, dois revólveres calibre 22 e 32, munições e grande quantidade de pólvora e chumbo.



A apreensão foi em uma fazenda do município, onde o homem mantinha a companheira em cárcere privado, segundo a Polícia Civil. Equipes da delegacia de Jiquiriçá, onde o ex-servidor já tinha prestado serviços, participaram da ação com apoio da delegacia de Mutuípe.