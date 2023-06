Polícia apreende mais de 360 espadas em Cruz das Almas

Um novo carregamento com mais de 360 espadas juninas foi interceptado, no início da noite desta quinta-feira (22), na estrada do bairro Tesoura, no município de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. O material foi apreendido por policiais da 27ª CIPM.



O material estava em caixas de papelão e sacolas, organizadas à beira da estrada, na localidade conhecida como Linha do Trem. Foram apreendidas 366 artefatos que seriam utilizados de forma ilegal nos festejos juninos.