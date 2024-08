INVESTIGAÇÃO

Polícia apreende três fuzis e mais 16 armas com homem que ameaçou a madrasta no Corredor da Vitória

Parte das armas foram localizadas em outro endereço do investigado no Rio Vermelho

O mandado, no contexto da violência doméstica e familiar da Lei Maria da Penha, foi expedido pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Também foi decretada uma medida protetiva a favor da madrasta do investigado.

Três fuzis, uma submetralhadora, uma escopeta, um revólver e 13 pistolas foram apreendidos no Corredor da Vitória e no bairro do Rio Vermelho, na última quarta-feira (7).