Polícia captura quadrilha com carro clonado na Avenida Sete

Policiais militares do Batalhão Apolo interceptaram um veículo clonado, na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, após manobras evasivas e desrespeito a ordem de parada, na segunda-feira (26). Uma quadrilha foi presa em flagrante com o carro.



Com os criminosos, foram encontrados dois simulacros de arma de fogo e uma peixeira, relatou o major Carlos Emilíano, subcomandante do Batalhão.



"O veículo tinha sido subtraído no bairro do Stiep, no domingo (25). Eles confessaram que iriam praticar outros crimes", esclareceu o oficial.