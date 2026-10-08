SEGURANÇA ARMADO

Polícia Civil abre inquérito para apurar ameaças contra a presidente do Sinjorba

Investigação foi instaurada após Fernanda Gama relatar abordagem de segurança armado; sindicato contesta versão do Sinpojud sobre episódio

Bruno Wendel

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

Jornalista é intimidada com segurança armado após questionar férias no Sinpojud, diz sindicato Crédito: Divulgação

Além do Ministério Público do Trabalho (MPT), a Polícia Civil também apura as ameaças relatadas pela presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba), Fernanda Gama. O inquérito foi instaurado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas). A jornalista recebeu uma advertência no local de trabalho, no Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Bahia (Sinpojud), na presença de um segurança armado. O episódio ocorreu após ela se recusar a assinar um aviso de férias entregue pela entidade na véspera do início do período.

Jornalista é intimidada com segurança armado após questionar férias no Sinpojud 1 de 4

A ocorrência na Deam foi realizada no último dia 2. Já nesta segunda-feira (5), o Sinpojud voltou atrás na tentativa de conceder as férias para outubro e comunicou, por e-mail, que o período de gozo seria transferido para novembro de 2026. Segundo o Sinjorba, porém, a entidade não explicou por que o gerente de Recursos Humanos, acompanhado de um segurança armado, teria abordado Fernanda para que ela assinasse o aviso de férias.

Em seu site, o Sinjorba contestou a versão apresentada pelo presidente do Sinpojud, Manuel Suzart, ao CORREIO. O sindicato afirma que documentos, e-mails, mensagens e vídeos contradizem a declaração de Suzart de que só teria tomado conhecimento dos acontecimentos por meio de blogs, sites e redes sociais. Segundo o Sinjorba, desde 30 de setembro havia registros internos sobre a tentativa de conceder as férias à jornalista e, no dia 2 de outubro, Fernanda comunicou à diretoria que havia sido abordada novamente pelo responsável pelo RH, acompanhado de um segurança armado.

O sindicato também questiona a afirmação de Suzart de que as férias não haviam sido submetidas à Presidência nem à Diretoria de Finanças para autorização. Segundo o Sinjorba, um parecer administrativo emitido pelo diretor de Administração e Patrimônio, Damião Correia, reconheceu que a jornalista havia sido comunicada das férias com apenas um dia de antecedência, determinou a desconsideração da programação e a suspensão da advertência.