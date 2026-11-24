INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantil na Bahia

Ação prevê 13 mandados de busca e apreensão e dois de prisão

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 06:30

Polícia Civil deflagra nova fase da Operação Brilho do Amanhã em Salvador e na RMS Crédito: Divulgação PC-BA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta terça-feira (24), uma nova fase da Operação Brilho do Amanhã, com ações em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). Ao todo, estão previstos 13 mandados de busca e apreensão e dois de prisão contra investigados por crimes praticados contra crianças e adolescentes.

Entre os delitos apurados estão estupro de vulnerável, produção e armazenamento de material de abuso sexual infantil e estelionato.

As ações desta fase começaram na semana passada, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro de Canabrava, em Salvador. A ação ocorreu na quinta-feira (19), quando os policiais apreenderam um aparelho celular, encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para análise pericial.

A operação é coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV). A ação conta com o apoio de equipes do Denarc, Draco, Deic e Depom.