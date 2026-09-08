OPORTUNIDADE

Polícia Civil da Bahia prorroga inscrições para concurso com 750 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Cargos exigem diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)

Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:51

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) e a Polícia Civil prorrogaram as inscrições para o concurso público da corporação. Os candidatos podem se inscrever até o dia 13 de setembro.

O certame oferece 750 vagas de nível superior para os cargos de delegado, escrivão e investigador, com salários que podem chegar a R$ 16.495,67. Os interessados devem se inscrever no site do Instituto AOCP, banca organizadora do concurso. A taxa de participação é de R$ 190 para os cargos de investigador e escrivão e de R$ 220 para delegado.

Todos os cargos exigem diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Para concorrer ao cargo de delegado, é obrigatório possuir bacharelado em Direito. Já para investigador e escrivão, o edital aceita graduação em qualquer área. No caso de investigador, também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, categoria B, no mínimo. A jornada de trabalho para as três carreiras é de 40 horas semanais.

Veja salários e mais detalhes do concurso público da Polícia Civil na Bahia 1 de 4

Provas

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 6 de dezembro, em Salvador, em dois turnos. Pela manhã, os candidatos farão a prova objetiva, com duração de quatro horas. À tarde, será realizada a prova discursiva, com duração de quatro horas e meia.

A prova objetiva será composta por 100 questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos gerais e específicos. Para seguir no concurso, será necessário obter pelo menos 70 pontos. Já a prova discursiva terá formato diferente conforme o cargo. Os candidatos a delegado deverão responder a duas questões de estudo de caso e elaborar uma peça cautelar ou uma peça de inquérito policial.

Para investigador e escrivão, a avaliação será composta por quatro questões dissertativas. Em ambos os casos, será necessário alcançar, no mínimo, 70 pontos para não ser eliminado.

Além das provas objetiva e discursiva, o concurso contará com avaliação de títulos, de caráter classificatório. Após a homologação do resultado final, os candidatos aprovados dentro do número de vagas ainda serão convocados para os exames pré-admissionais, que incluem teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica e investigação social.