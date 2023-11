Polícia Civil faz passeata na Barra pela defesa das mulheres

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), realizou a 1ª Caminhada pelo Fim da Violência Contra a Mulher, na Barra, neste domingo (26). O evento, que tem o objetivo de mobilizar a sociedade para a conscientização sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar, teve a presença da Delegada-Geral, Heloísa Campos de Brito, e representantes de órgãos públicos integrantes da rede de proteção às mulheres, a exemplo do Ministério Público da Bahia e da Secretaria Estadual de Política para Mulheres.

A Delegada-Geral, Heloísa Brito, afirmou a importância da união de todos. “Só entre janeiro e o final de outubro deste ano a Polícia Civil já instaurou mais de 21 mil inquéritos e já encaminhou mais 12 mil para a Justiça. Precisamos da união de todas e todos para construir uma sociedade onde as mulheres tenham mais respeito, dignidade e ambientes saudáveis. Esta caminhada traz essa menagem”, pontuou.

A caminhada, que teve a participação dos alunos do Curso de Formação Policial Civil, contou com o apoio do Departamento de Saúde, que disponibilizou uma equipe e uma ambulância, da Academia da Polícia Civil (Acadepol) e dos Departamentos operativos da Instituição. A população também pode participar ligando para o 181 e denunciando os diversos tipos de violência contra a mulher.