Polícia Civil realiza diligências no Litoral Norte

A Polícia Civil intensificou, nesta sexta-feira (29), diligências investigativas em diversos pontos do município de Mata de São João, a exemplo de Praia do Forte, e regiões próximas, com grande circulação de turistas e baianos na Região Metropolitana de Salvador (RMS).



A ação é um dos desdobramentos da Operação Paz. “Estamos realizando cumprimento de Disque Denúncia, abordagem de pessoas, consulta de veículos e a presença policial nesses pontos para trazer mais segurança à população”, explicou o delegado Marcos Tebaldi. O delegado destaca que nos últimos 15, em virtude da Operação, houve uma redução de 21% de crimes contra o patrimônio nessa região.