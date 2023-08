Polícia da Bahia matou em um ano mais que todas as polícias dos EUA, mostra site

Um levantamento aponta que as polícias da Bahia mataram mais do que todas as forças policiais dos Estados Unidos no ano de 2022. O levantamento, realizado pelo UOL, comparou dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Mapping Police Violence, dos EUA.



As polícias da Bahia - Militar e Civil - mataram 1.464 pessoas em intervenções em 2022. Já nos Estados Unidos, 1.201 pessoas foram mortas pelas forças de segurança.



Ao UOL, a professora e pesquisadora de Harvard Yanilda Gonzales ressalta a confiança no levantamento. Ela diz que a situação da Bahia "deveria entrar no radar das autoridades internacionais por ter uma taxa de letalidade comparável à de um país de 330 milhões de habitantes, embora a população baiana fique em torno de 15 milhões de moradores, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)".