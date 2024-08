SUL DA BAHIA

Polícia desarticula criatório de galos de rinha em Porto Seguro

Ao chegarem no local conhecido como Complexo Baianão, os policiais identificaram, pelo canto dos galos, o local informado, constatando se tratar de um criatório de galos para rinhas, onde 13 animais eram mantidos.

Os galos foram resgatados e foi um expedido um TCO para o proprietário do espaço, com a citação do mesmo por crime ambiental.