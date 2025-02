RÁDIOS COMUNICADORES

Polícia desativa central de monitoramento usada por criminosos no litoral baiano

Onze mandados de busca foram cumpridos, um homem foi preso e doze quilos de drogas, apreendidos

Uma central de monitoramento utilizada por criminosos para o gerenciamento do tráfico foi localizada por policiais do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), durante a Operação Proteger em Porto Seguro, no extremo sul do estado, deflagrada nesta sexta-feira (7). >