Polícia descarta choque elétrico e investiga possível intoxicação em mortes dentro de cisterna na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:52
A Polícia Civil descartou a hipótese de choque elétrico nas mortes de três integrantes de uma mesma família encontrados dentro de uma cisterna em um assentamento rural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. Segundo informações da TV Bahia, a principal linha de investigação passou a ser uma possível intoxicação por gás.
As vítimas foram identificadas como Flávia dos Santos Souza, de 28 anos, o filho dela, Caio Matos de Souza, de 10, e Edgar Costa Barbosa. Os três estavam dentro da cisterna durante um serviço de manutenção na última segunda-feira (24).
Os corpos foram removidos do local e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde passaram por exames de necropsia. Após os procedimentos, foram liberados para sepultamento na tarde de terça-feira (25).
Flávia, Caio e Edgar morreram durante manutenção de cisterna
Flávia e o filho serão enterrados no povoado de Baixinho, na zona rural de Santa Rita de Cássia. Edgar, por sua vez, será sepultado em Bom Jesus da Lapa, onde nasceu.
Além de Caio, Flávia e Edgar eram pais de duas meninas, uma adolescente e outra de 7 anos. A tragédia causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região.