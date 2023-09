Polícia encontra mochila cheia de drogas em Periperi após denúncia anônima

A Polícia Militar encontrou um grupo de suspeitos com uma mochila cheia de drogas no bairro de Periperi, no início da noite deste sábado (16). O material foi encontrado no Conjunto Paraguari II.



De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, uma pessoa ligou para a polícia e informou sobre o caso. Uma viatura foi até o local para verificar e encontrou o grupo, que se assustou com a presença da viatura e fugiu, abandonando a mochila.