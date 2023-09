Polícia evita sequestro de motorista de app e prende um suspeito na Estrada do Derba

Um sequestro foi evitado por policiais militares na região da Estrada do Derba, no domingo (17), com a prisão de um suspeito. O motorista de aplicativo vítima do bandido foi liberado sem ferimentos.



Segundo a Polícia Militar, equipes da 37ª Companhia Independente (CIPM) estavam fazendo rondas na região quando foram chamados por um motorista que desceu do carro gritando que estava sendo roubado. Logo em seguida dois homens saíram pela porta traseira do carro atirando.