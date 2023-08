Polícia faz nova apreensão de cigarros eletrônicos em festival na BA

A Polícia Civil fez mais uma apreensão de cigarros eletrônicos em Vitória da Conquista nesta sexta-feira (25). Cerca de 100 unidades do material foram encontradas em um estabelecimento comercial no centro da cidade. Na quinta (24), as ações resultaram na apreensão de 75 unidades, avaliadas em R$ 15 mil.



Durante a ação, uma pessoa foi conduzida, interrogada e irá responder em liberdade. A venda, a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos estão proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).