OPERAÇÃO PROTEGER

Polícia faz operação contra o tráfico de drogas na Praia do Cantagalo

A operação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Participam das ações, equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Canil desta especializada, da Marinha do Brasil, do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC/BTS), da Rondesp/BTS, do Batalhão de Policiamento Tático Móvel (Patamo), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Esquadrão Águia, do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), e da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).