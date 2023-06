Polícia fecha fábrica clandestina e apreende 182 espadas em Cruz das Almas

Uma fábrica clandestina de espadas juninas em Cruz das Almas, no Recôncavo, foi desarticulada, na sexta-feira (16), depois de uma denúncia anônima. A cidade é um dos principais destinos durante período junino na Bahia e também é um dos pontos em que a guerra de espadas é mais forte, mesmo com proibições.



A polícia chegou até a casa, no bairro do Inocoop, e encontrou no local 182 unidades das espadas, já em fase final de fabricação, além de materiais para confecção dos artefatos, divididos pelos cômodos.