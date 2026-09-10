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Polícia Federal apura fraude milionária na Caixa Econômica, na Bahia

Prejuízos superam R$ 7,6 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:10

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica  Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (10), a Operação Tântalo, para investigar supostas fraudes contra a Caixa Econômica Federal, na Bahia. Até o momento, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão em Nova Viçosa, no extremo sul do estado, expedidos pela Justiça Federal.

O investigado é suspeito de ter utilizado sua posição para realizar operações bancárias fraudulentas. Os prejuízos apurados até o momento superam R$ 7,6 milhões.

A apuração busca esclarecer possíveis crimes contra a administração pública e a fé pública. Entre as suspeitas estão a abertura irregular de contas bancárias, inserção de dados falsos em sistemas informatizados, contratação fraudulenta de operações de crédito e transferência indevida de recursos para benefício próprio.

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil por Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Financiamento pela Caixa por José Cruz/ Agência Brasil
Caixa Econômica por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula troca comando da Caixa Econômica Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil por Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Durante a operação, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais. O conteúdo será submetido a análises periciais para aprofundar a investigação e verificar a participação de possíveis coautores, partícipes ou beneficiários.

A investigação continua para esclarecer completamente os fatos e identificar a destinação dos valores supostamente desviados. A Polícia Federal também pretende verificar a existência de outros crimes relacionados ao caso e adotar medidas para recuperação dos ativos e ressarcimento dos prejuízos causados à instituição financeira.

A reportagem procurou a Caixa para ter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno. 

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Polícia Federal

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