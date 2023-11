Polícia Federal faz operação contra furto de objetos postais em Salvador

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo criminoso especializado em furtar objetos postais em Salvador. A ação acontece nesta quinta-feira (30).



Segundo a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 17ª Vara Especializada Criminal de Salvador. A investigação começou após a polícia ser comunicada sobre extravios de objetos postais, que destinados a diversas cidades do estado da Bahia, em 2021 e 2022.



Durante as investigações, a políica identificou um dos investigados e descobriu parte do esquema de furtos dos objetos. Segundo a polícia, a investigação continuará para apuração de eventuais outros envolvidos. Se condenado pelos crimes cometidos, o investigado se sujeitará a penas máximas que, somadas, podem chegar a 15 anos de reclusão.