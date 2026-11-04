INVESTIGAÇÃO

Polícia Federal investiga suspeita de fraude na compra de livros didáticos em cidade da Bahia

Há indícios de superfaturamento na compra dos materiais escolares em Serrinha, no nordeste baiano

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:11

Polícia Federal investiga suspeita de fraude em licitção em Serrinha Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) apuram suspeitas de fraude à licitação e desvio de recursos públicos na compra de livros didáticos para a rede municipal de ensino de Serrinha, no nordeste da Bahia. A operação, denominada Caro Leitor, foi deflagrada nesta quarta-feira (4).

São cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Bahia, nas cidades de Serrinha e Salvador, e outros nove no Ceará, em Fortaleza e Eusébio.

"As buscas têm por objetivo reunir documentos, aparelhos eletrônicos e outros elementos relacionados aos fatos investigados, em endereços de pessoas físicas, empresas e da Prefeitura de Serrinha", informou a Polícia Federal.

Segundo as apurações, há indícios de superfaturamento na compra dos materiais didáticos. Livros adquiridos pelo município teriam sido contratados por valores significativamente superiores aos divulgados no site da editora responsável pelas obras.

Além disso, as análises apontaram indícios de direcionamento da licitação, vínculos entre empresas participantes e movimentações financeiras suspeitas. Os pagamentos foram feitos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Os crimes investigados são fraude à licitação, desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.