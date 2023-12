Polícia inicia mais uma fase de operação que cumpre mandados de prisão na Bahia

A 11ª Fase da Operação Unum Corpus, que busca cumprir mandados judiciais em toda Bahia, começa nesta terça-feira (12), informou a Polícia Civil. Nas dez fases anteriores, mais de 1,1 mil pessoas foram presas em todo estado. Nesse ano, três edições da ação foram realizadas, em março, junho e outubro, com mais de 650 presos. Até o momento, 191 pessoas foram presas, sendo 44 por tráfico de drogas, 42 por crimes contra a vida, 8 por violência doméstica, 24 por estupro, 16 por crimes contra o patrimônio e 38 outros crimes. Já 126 mandados de prisão cumpridos e outros 210 mandados de busca e apreensão cumpridos, com 41 prisões em flagrante

"A 11ª fase a Unum Corpus visa também promover mais segurança para baianos e turistas durante o verão e as festas populares, em diversos municípios do estado que são destinos deste público, nesta época do ano", diz nota da Civil.