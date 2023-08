Polícia investiga denúncia de estupro de vulnerável; suspeito é conhecido da família

A Polícia Civil investiga um caso de estupro de vulnerável contra uma jovem de 21 anos, que sofre de deficiência intelectual e cardiopatia, no bairro de Cassange, em Salvador.



De acordo com a Polícia, a vítima estava próxima de sua casa, quando o suspeito a levou para um estabelecimento do qual ele é dono e cometeu o crime. Ela foi encaminhada para atendimento em um unidade de saúde e o suspeito já foi identificado.



À TV Bahia, o pai da vítima afirmou que entrou em casa para ir ao banheiro e quando voltou a filha havia desaparecido. Ele foi avisado por amigas da menina que ela tinha sido levada por um homem.