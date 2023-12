Polícia investiga outros dois suspeitos de envolvimento na morte de chef espanhol e esposa

Chef de cozinha espanhol David Peregrina Capó, de 53 anos, e sua esposa, a brasileira Érica da Silva Santos, de 38 anos, foram encontrados mortos em Porto Seguro. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) investiga outros dois suspeitos de envolvimento na morte do chef de cozinha espanhol David Peregrina Capó, de 53 anos, e sua esposa, a brasileira Érica da Silva Santos, de 38 anos, encontrados mortos no restaurante Ilha dos Ribeirinhos, em Porto Seguro, no Sul da Bahia.



Além de Eliandro Lourenço de Menezes, suspeito identificado pela Polícia Civil e apontado como autor do crime motivado por vingança, duas pessoas, que não tiveram as identidades reveladas, teriam auxiliado no assassinato do casal. A investigação corre em sigilo.

Segundo o titular da 1ª DT/Porto Seguro, delegado Euler da Silva, a equipe de investigadores também recebeu informações prévias que sugeriam o envolvimento do filho de Eliandro no crime. Contudo, essa hipótese já foi descartada.

Durante a última semana, foram realizadas tentativas de contato com o rapaz, que não respondeu. Na terça-feira (5), uma operação foi deflagrada para apurar as mortes e, na ocasião, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis e o pedido de prisão temporária para Eliandro e seu filho foi expedido.

Na quinta-feira (7), o advogado do filho de Eliandro, que não teve identidade revelada, entrou em contato com a polícia e avisou que seu cliente iria até a delegacia de Porto Seguro. “Ele queria ser ouvido e pediu que fossem ouvidas as quatro testemunhas dele. Ele apresentou um álibi em relação ao crime”, disse o delegado.

O filho de Eliandro e as quatro testemunhas apresentadas foram ouvidas pela polícia na presença do advogado. Segundo o delegado Euler da Silva, uma prova importante foi descoberta durante o depoimento do filho do principal suspeito.

“Em razão dessas suspeitas que existiam contra o pai, ele disse que havia ligado e o pai teria confessado para ele que teria sido o autor do crime e que não iria se entregar para a polícia, porque ele estava com mandado de prisão em aberto, inclusive, por uma operação da Polícia Federal feita na ilha, em 2017”, detalhou.

Após o depoimento, o filho de Eliandro permanece preso temporariamente, mas o delegado informou que já desistiu da manutenção da sua reclusão, uma vez que ele colaborou com as autoridades. Agora, sua liberdade depende da decisão do Poder Judiciário.

Quem eram David Peregrina e Érica da Silva

David era natural de Mallorca, uma ilha turística espanhola, no Mar Mediterrâneo. Já Érica era brasileira, natural de Itagimirim, no Extremo Sul da Bahia, e mãe de uma menina. O casal costumava participar de eventos e festivais gastronômicos. Em novembro, o chef compartilhou em redes sociais a participação no "Festival Esquina do Mundo", em Arraial d’Ajuda, distrito badalado de Porto Seguro.

Em agosto, David Peregrina participou do 4º Festival Gastronômico de Eunápolis e chamou a atenção ao cozinhar uma paella, prato típico espanhol, ao vivo. Em redes sociais, ele compartilhava seu dia a dia de trabalho ao lado da mulher e manifestava seu amor pela Bahia.

Donos do restaurante Ilha dos Ribeirinhos, eles comandavam o estabelecimento em uma localização privilegiada. O acesso era exclusivo pelo rio e o estabelecimento possui um pier e um deck para a entrada e saída de barcos. O Rio Buranhém deságua no Oceano Atlântico na área urbana de Porto Seguro, que faz parte da Costa do Descobrimento.

David e Érica foram encontrados mortos na tarde do dia 24 de novembro, no restaurante Ilha dos Ribeirinhos, em Porto Seguro, no Sul da Bahia. Eles foram enterrados no dia seguinte, na cidade natal de Érica. Familiares de Érica e amigos do casal velaram os corpos desde a madrugada na Câmara de Vereados Itagimirim. Em seguida, por volta das 11h30, o casal foi enterrado em um cemitério da cidade.

À TV Bahia, Cristian Fragoso, amigo do casal, falou sobre Érica. "Vivia uma vida simples, o amor e a gastronomia. O David foi paixão à primeira vista pela Érica e nossa região. Procurou paz, sossego e infelizmente esbarrou com a maldade que assola nossa região", comentou.

Dias depois das mortes, veio à tona que o David Peregrina havia fugido da Espanha após ter sido condenado por estafa (fraude) bancária. O cozinheiro tinha mandados de busca e captura expirados que foram emitidos pela justiça espanhola, segundo informações do jornal espanhol El Mundo.

Ele fazia parte de um esquema com 28 pessoas orquestrado para realizar fraudes no banco Caixa Rural onde trabalhava como diretor da filial em Muro, Mallorca. O grupo criou uma rede de falsos empréstimos hipotecários que desviaram mais de dois milhões de euros entre 2003 e 2004. Nos meios de comunicação espanhóis, Peregrina foi identificado como o líder do esquema, mas ele migrou para o Brasil enquanto o caso judicial estava na metade.

Amigos do casal disseram, em entrevista ao O Globo, que tanto David quanto Érica poderiam ter tido conflito de interesses com traficantes. Isso porque o casal havia colocado à venda lotes para custear um novo hotel que planejavam construir.