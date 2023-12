Polícia localiza galpão de desmanche de carros em Jardim Cajazeiras

Um galpão que era usado para receptação e desmanche de veículos roubados foi localizado neste domingo (10), no bairro de Jardim Cajazeiras, em Salvador.



Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) apreenderam no local um carro roubado no dia anterior, além de várias peças de outros que passaram pelo desmanche. O veículo recuperado será devolvido ao dono, segundo a Polícia Civil.



Agora, as investigações continuam para identificar e localizar os autores da receptação e adulteração, além do dono do galpão. Ninguém foi preso até o momento.