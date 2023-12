Polícia Militar desmonta laboratório de drogas no Sul do estado

Laboratório de drogas foi desarticulado em Ipiaú. Crédito: Divulgação SSP

Um laboratório de drogas em Ipiaú, no Sul baiano, foi desarticulado por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Central), no último sábado (23).



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), os policiais faziam rondas quando avistaram um homem que foi abordado. Com ele, encontraram uma quantidade de maconha. Perguntado sobre a origem da droga, o suspeito informou que um amigo tinha um laboratório em casa.

Com essa informação, a equipe foi ao local indicado pelo homem. Ao chegar, os Pés constataram que se tratava de um laboratório usado para fabricação de drogas. No estabelecimento, foram encontrados um microscópio, uma barraca de estufa, uma manta térmica, três placas de LED para iluminação termal, um estojo de teste para cloro livre e PH, dois termômetros, uma balança de precisão, um pacote de fertilizante hidrossolúvel, um pacote de sulfato de magnésio, uma embalagem com nitrato de cálcio, um embrulho com fosfato nono potássio, duas fontes de alimentação para energia e uma faca.

Além do material que seria usado para fabricar entorpecentes, a polícia encontrou três aparelhos celulares, um caderno com anotações, dois cartões de crédito, dinheiro em espécie de três países diferentes, aproximadamente 30 pés de maconha, uma porção do entorpecente, embalagens para a droga, um pote com sementes e vasos para plantio.