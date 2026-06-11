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Polícia mira esquema de lavagem de dinheiro e bloqueia R$ 100 milhões na Bahia

Investigação aponta uso de empresas de fachada e laranjas para ocultar recursos do tráfico

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06:33

Operação Maré Vermelha mira organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro Crédito: Divulgação PC-BA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quinta-feira (11), a Operação Maré Vermelha, que tem como alvo integrantes de uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação ocorre simultaneamente em diversos estados do país e inclui o bloqueio judicial de cerca de R$ 100 milhões em bens e valores ligados aos suspeitos.

As investigações são conduzidas pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), que identificou um esquema estruturado para ocultação e movimentação de recursos ilícitos. Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava empresas de fachada, interpostas pessoas e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

De acordo com as apurações, a estrutura financeira da organização era utilizada para dissimular a origem dos valores obtidos com o tráfico de drogas e reinserir esses recursos na economia formal. A investigação também apontou o uso de pessoas físicas e jurídicas para movimentação patrimonial e financeira em benefício do grupo criminoso.

Durante a operação, estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além da aplicação de medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico de investigados por meio de tornozeleiras.

A ação ocorre na Bahia e nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Amazonas, Mato Grosso, Sergipe e Minas Gerais, com apoio de unidades especializadas das Polícias Civis.

Na Bahia, os mandados são cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas, Ipiaú, Jequié, Feira de Santana, Mucugê, Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Campo Formoso e na Ilha de Itaparica.

A operação segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas após a conclusão das diligências.

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Lavagem de Dinheiro

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