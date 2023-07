Polícia prende casal suspeito de matar trabalhador rural em Eunápolis

O casal apontado como autor da morte de um trabalhador rural em Eunápolis foi preso pela polícia. Genival Muniz dos Santos, 48 anos, foi encontrado morto na quarta-feira (5), em um imóvel rural, situado em uma fazenda localizada na Estrada do Cavaco Seco.



Segundo a polícia, o corpo do trabalhador já estava em decomposição. A vítima apresentava lesões no rosto, perfurações no tórax e um corte no pescoço.



Apesar de o corpo ter sido encontrado na quarta-feira (5), o homicídio ocorreu na noite de 30 de junho, Segundo a apuração dos investigadores da 23° Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). Neste dia, Genival recebeu em sua casa um casal de amigos, que estavam acompanhados de um adolescente de 14 anos, filho de um deles.