INTERIOR DA BAHIA

Polícia prende detento que não retornou ao presídio após saída temporária do Dia dos Pais

A Polícia Civil, , com o apoio da Polícia Militar, cumpriu, nesta terça-feira (27), um mandado de prisão contra um homem de 28 anos, no centro de Ipecaetá, no centro norte do estado. Ele estava preso no Conjunto Penal de Feira de Santana e foi beneficiado com a saída temporária no dia dos pais, porém não retornou.