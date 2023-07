Polícia prende estelionatário instalando "chupa cabra" em caixa eletrônico em Itapuã

Um homem foi preso quando tentava instalar um um "chupa cabra", em um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, no bairro de Itapuã, em Salvador. O flagrante aconteceu na tarde desse domingo (16), segundo a polícia.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), com ele foram apreendidos chave de fenda, alicate de bico, o dispositivo denominado de "chupa cabra", celular e 645 reais. Com o dispositivo, é possível clonar o cartão de clientes.