PRAIA DO FORTE

Polícia prende um dos líderes do jogo do bicho em condomínio de luxo na Bahia

Suspeito estava foragido desde 2022

Um dos líderes do jogo do bicho do Rio de Janeiro e da Bahia, conhecido como Baiano, foi preso nesta terça-feira (11) pela Polícia Civil da Bahia em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O suspeito estava foragido havia três anos. >