OPERAÇÃO MOBILE

Polícia recupera 19 celulares roubados em festas populares de Salvador

De acordo com a PC, equipes de inteligência da corporação o trabalho foi iniciado após os registros dos boletins de ocorrência nas delegacias. Em seguida, as guarnições realizaram ações em campo e alcançaram os atuais possuidores dos aparelhos. Ainda segundo o órgão, as investigações continuam, com o objetivo de localizar outros celulares subtraídos e identificar os autores dos crimes.