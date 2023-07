Polícia recupera carga de celulares e apreende três armas de fogo

Uma carga com 43 celulares novos foi recuperada pela polícia, na cidade de Jaguarari. A carga foi apreendida na tarde de terça-feira (11). Três armas de fogo também foram apreendidas com um criminoso.



Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, após serem informadas do roubo, iniciaram varreduras na cidade de Jaguarari. Em um imóvel apontado por denúncias anônimas, os PMs localizaram um criminoso, com três armas de fogo.