CRIME

Polícia recupera materiais roubados de agentes de limpeza avaliados em R$ 30 mil

Sete roçadeiras foram roubadas em Salvador

Quatro criminosos armados invadiram o veículo e ameaçaram os funcionários. O Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) identificou o imóvel onde os suspeitos esconderam as roçadeiras. Ao chegarem no local, a namorada do dono da casa entregou os equipamentos, avaliados em R$ 30 mil. As roçadeiras são utilizadas para poda. >