Polícia remove câmera clandestina instalada em poste elétrico em Itinga

Uma câmera clandestina foi localizada por policiais militares em um poste de iluminação pública, no Loteamento Jardim Picuaia, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, no final da manhã desta quinta-feira (30).



Segundo a Polícia Militar (PM-BA), agentes da 81ª CIPM, durante intensificação de patrulhamento, avistaram um grupo de homens aglomerados que, ao perceber a aproximação policial, fugiu, deixando no local um celular. O dispositivo estava ligado a uma câmera clandestina, que posteriormente foi localizada em um poste de iluminação pública.