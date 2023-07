Polícia rodoviária prende dupla com mais de 100 porções de drogas

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) localizou uma dupla com mais de 100 porções de maconha, cocaína e crack, dentro de um carro, na BA-099, próximo a Camaçari, na manhã desta segunda-feira (10).



As equipes realizavam abordagens e decidiram parar um carro modelo Gol, onde estava a dupla.



“Durante a ação, o passageiro se mostrou nervoso com a fiscalização. Averiguamos o veículo e localizamos as drogas”, comentou o cabo Robson de Almeida, da BPRv