Policiais apreendem menores e prendem homem após roubo de carro na Orla de Salvador

Policiais militares da 15ª CIPM apreenderam dois adolescentes e prenderam um homem após roubo de um carro durante a 17ª edição da Operação Força Total, na Av. Octávio Mangabeira, em Piatã, no início da tarde desta sexta-feira (15). Com eles, a PM encontrou três réplicas de pistola.



Os PMs realizavam ações de policiamento, quando foram acionados por populares que haviam testemunhado o roubo de um veículo nas imediações. Com base em informações referentes às características do carro roubado, buscas foram intensificadas e o automóvel foi localizado na Av. Dorival Caymmi, onde foi interceptado e os três suspeitos, abordados.