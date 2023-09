Policiais e criminosos trocam tiros no bairro de São Marcos

Policiais militares que faziam patrulhamento no bairro de São Marcos, em Salvador, foram interceptados por criminosos armados na Vila São Francisco, na tarde desta quarta-feira (6).



Durante o policiamento, militares foram recebidos a tiros pelos criminosos. Em continuidade, foram realizadas buscas, incursões e abordagens na tentativa de localizar os indivíduos, que fugiram por uma área de mata, mas ninguém foi preso.



Policiais militares do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Central, juntamente com a 50ª CIPM e demais unidades do Comando intensificam o patrulhamento na região.