PMs são acusados de agressão e ameaça em festa no interior da Bahia

Dois policiais militares são acusados de espancar um jovem durante a Vaquejada de Serra do Ramalho, no oeste da Bahia, no último domingo (18). Os militares, que estavam à paisana, deferiram diversos golpes no rosto da vítima e chegaram a sacar suas armas em meio a multidão.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os dois PMs com armas em punho e confrontando outras pessoas presentes. Em determinado momento eles atacam um rapaz, que é jogado ao chão e golpeado diversas vezes no rosto. A vítima não foi identificada.