Policial grava vídeo após ser baleado durante operação em Salvador: 'Não tem problema'

Investigador foi baleado durante cumprimento de mandato em Sussuarana

  Maysa Polcri

  Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:19

Investigador foi transferido para o Hospital Geral do Estado
Investigador foi transferido para o Hospital Geral do Estado Crédito: Reprodução

O investigador da Polícia Civil da Bahia baleado durante o cumprimento de um mandado em Sussuarana, em Salvador, tranquilizou os colegas sobre o seu estado de saúde. Em um vídeo gravado nesta sexta-feira (14), J. Carlos aparece deitado em uma maca no Hospital Roberto Santos. Ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). 

O vídeo foi gravado junto com Eustácio Lopes, presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc). "Não tem nenhum problema. Tá tudo tranquilo", afirma o policial, dando a entender que o tiro na panturrilha não provocou maiores problemas. O presidente da entidade que representa a categoria também afirma que o quadro de saúde do investigador é estável. 

Investigador foi transferido para o Hospital Geral do Estado

Investigador foi transferido para o Hospital Geral do Estado por Reprodução
Investigador foi transferido para o Hospital Geral do Estado por Reprodução
Investigador foi transferido para o Hospital Geral do Estado por Reprodução
1 de 3
Investigador foi transferido para o Hospital Geral do Estado por Reprodução

O policial foi baleado durante o cumprimento de mandado judicial na manhã desta sexta-feira (14), no bairro de Sussuarana. O caso é investigado como tentativa de homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O policiamento foi reforçado em Sussuarana após o ataque, e equipes realizam ações para identificar e localizar os responsáveis pelos disparos. Nenhum suspeito foi preso até então. 

