Policial militar é agredido com soco durante briga na Bahia

Um policial militar foi agredido enquanto trabalhava durante um evento, na cidade de Santa Inês, no Sudoeste da Bahia. Estavam sendo realizados os os festejos de São Pedro, na noite de domingo (9), quando houve uma briga generalizada. Um vídeo mostrou toda a cena. É possível ver o momento em que o PM é agredido.

Policiais do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO) intervieram para interromper a briga, quando um homem agrediu um dos PMs com um soco por trás. Ele foi identificado e detido em flagrante. No trajeto até a delegacia, o homem danificou a viatura.