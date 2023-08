Policial militar é atropelado na Calçada

Um policial militar foi atropelado na Calçada, próximo ao Posto Almeida Couto, do 1° Grupamento de Bombeiro Militar, por volta das 9h desta segunda-feira (28).



De acordo com a Polícia Militar, ele foi atendido inicialmente por uma guarnição do 12° BBM/Salvar e em seguida, socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).



O policial passou por exames e está em casa após alta médica. Não há informações sobre o suspeito que o atropelou.